Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Am Freitag, 25.04.2025 kam es gegen 15:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L136 in Höhe der Ortslage Tawern-Fellerich.



Der Fahrer eines land-und forstwirtschaftlichen Gespanns übersah beim Einfahren aus einem Feldweg den bevorrechtigten Motorradfahrer, der die Landstraße aus Richtung Temmels in Richtung Tawern befuhr.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge und der Motorradfahrer musste in der Folge mit leichten Verletzungen mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Im Einsatz befanden sich ein Notarzt, ein Rettungswagen des DRK Konz, die Straßenmeisterei Saarburg und insgesamt drei Streifen der Polizei Saarburg und Konz.



