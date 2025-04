Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Am Mittwoch, den 09.04.2025, wurde die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues gegen 19:40 Uhr von einem Verkehrsunfall auf der L50 zwischen Piesport und Klausen in Kenntnis gesetzt.

Wie sich vor Ort ermitteln ließ, verunfallte ein Motorradfahrer ohne Fremdeinwirkung in einer Rechtskurve. Hierbei rutschte er über die Fahrbahn und kollidierte mit der Leitplanke. Das Motorrad fing Feuer, konnte aber von zu Hilfe eilenden Verkehrsteilnehmern gelöscht werden.

Der verunfallte Fahrer wurde - ersten Erkenntnissen zu Folge mit leichten Verletzungen - in das Krankenhaus verbracht.

Im Einsatz waren zwei Rettungswägen, der Rettungshubschrauber, umliegende Feuerwehren und die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues.



