Verkehrsunfall mit verletztem Kind

06.2026) ein Mann und ein fünfjähriges Kind verletzt worden.

Der Fahrer des PKW's, welcher gemeinsam mit seinem Sohn den besagten Streckenabschnitt aus Richtung Gerolstein kommend in Richtung Hillesheim befuhr, kam hierbei zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab.

Beim Versuch, das Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn zu lenken, verlor er offenbar die Kontrolle über den Pkw, sodass er anschließend nach links von der Fahrbahn abkam gegen ein dort befindliches Betonrohr prallte.

Beide Insassen wurden anschließend aufgrund ihrer Verletzungen mit Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Der PKW wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt.

Die Unfallstelle musste für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen zeitweise gesperrt werden.

Neben zwei Rettungshubschraubern waren das DRK, der Notarzt die Feuerwehr Hillesheim sowie die Polizei Gerolstein im Einsatz.



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