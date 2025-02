Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger

Hierbei wurde ein 17 jähriger Fußgänger aus dem Kreis Trier-Saarburg von einem PKW erfasst und verletzt. Der Minderjährige wurde in ein Krankenhaus verbracht, es sollte sich jedoch herausstellen, dass die Verletzungen nicht elementar sind und er das Krankenhaus vermutlich auch zeitnah wieder verlassen kann.

Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme konnte ermittelt werden, dass der Fußgänger unmittelbar vor dem Verkehrsunfall von einem anderen, nicht an dem Unfall beteiligten PKW passiert wurde.

Der Fahrer oder die Fahrerin dieses PKW, dessen Marke und Modell nicht bekannt sind wird gebeten, sich mit der Polizei Saarburg in Verbindung zu setzen.

Bei dem zweiten Unfallbeteiligten handelt es sich um einen 53-jährigen Mann aus dem Saarland. Dessen PKW wurde leicht beschädigt.



