Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Am Montagmittag, 25.05.2026, kam es gegen 12:30 Uhr auf der B 421 zwischen den Ortschaften Boxberg und Dreis-Brück zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und dem Fahrer eines Transporters.



Hierbei wollte der Fahrradfahrer an der Einmündung der K 59, Gemarkung Brück, nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen, als er den herannahenden Transporter übersah, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Der Fahrradfahrer wurde anschließend mit schweren, jedoch nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.

Zudem entstand an beiden Fahrzeugen Sachschäden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Thomas Clemens, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650



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