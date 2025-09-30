Verkehrsunfall mit verletztem E-Scooter Fahrer auf dem Parkplatz eines Trierer Supermarkts



Ein bisher unbekannter Fahrer eines silber-grauen Transporters, vermutlich Firmenfahrzeug, touchierte aus nicht geklärter Ursache mit einem E-Scooter Fahrer, welcher in der Folge zu Fall kam und sich verletzte.

Nach einem kurzen Gespräch zwischen den Beteiligten entfernte sich der Fahrer des beteiligten Transporters.

Der verletzte E-Scooter Fahrer musste sich auf Grund des Sturzgeschehens einer ärztlichen Behandlung unterziehen und konnte erst im Nachgang den Verkehrsunfall bei der Polizei in Saarburg anzeigen.



Sachdienliche Hinweise werden tel. unter 06581-91550 an die Polizei Saarburg, oder aber unter Tel. 0651-98344150 an die Polizei Trier erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg

PK Michels



Telefon: 06581-91550





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell