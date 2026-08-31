Verkehrsunfall mit Unfallflucht



Der Unfall ereignete sich an der Einmündung der Straße "Im Kändelchen" in die Bahnhofstraße. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort in Richtung Morscheid/ Riveris, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Pkw, vermutlich ein Coupé, gehandelt haben. Das Fabrikat ist bislang nicht bekannt.

Der Pkw dürfte durch den Unfall Beschädigungen an der Fahrerseite davongetragen haben. Bei dem Fahrer soll es sich um einen jungen Mann gehandelt haben.

Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder zum Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schweich unter der Telefonnummer 06502-9157-0 zu melden.



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