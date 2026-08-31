Waldrach
Verkehrsunfall mit Unfallflucht
Symbolbild
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Oliver Berg/dpa

Am Sonntag, dem 30.08.2026, kam es gegen 18:10 Uhr in Waldrach zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

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Der Unfall ereignete sich an der Einmündung der Straße "Im Kändelchen" in die Bahnhofstraße. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort in Richtung Morscheid/ Riveris, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.
Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Pkw, vermutlich ein Coupé, gehandelt haben. Das Fabrikat ist bislang nicht bekannt.
Der Pkw dürfte durch den Unfall Beschädigungen an der Fahrerseite davongetragen haben. Bei dem Fahrer soll es sich um einen jungen Mann gehandelt haben.
Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder zum Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schweich unter der Telefonnummer 06502-9157-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich
Telefon: 06502-91570
Email: pischweich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pischweich

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