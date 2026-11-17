Am Samstag, den 14.11.2026 gegen 12:30 Uhr ereignete sich auf der B421 zwischen Walsdorf und Hillesheim ein Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen von der Unfallstelle.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer verlor Teile seiner Ladung.

Hierdurch wurden mehrere Holzteile auf der Fahrbahn verteilt, welche zu Schäden an den nachfolgenden Fahrzeugen führten.



Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Christian Köb, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650



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