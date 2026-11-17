Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer verlor Teile seiner Ladung.
Hierdurch wurden mehrere Holzteile auf der Fahrbahn verteilt, welche zu Schäden an den nachfolgenden Fahrzeugen führten.
Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.
Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Daun
Christian Köb, PHK
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Tel.: 06592/962630
Fax: 06592/962650
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Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer verlor Teile seiner Ladung.