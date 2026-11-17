Am Montag, den 16.11.2026 gegen 21:45 Uhr kam es in der Aachener Straße in Hillesheim zu einem Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen von der Unfallstelle.

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Nach bisherigem Erkenntnisstand kam ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem angrenzenden Gartenzaun. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Aufgrund des erheblichen Schadens am Gartenzaun ist davon auszugehen, dass auch das unfallverursachende Fahrzeug erhebliche Beschädigungen aufweisen dürfte.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Christian Köb, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650



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