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Nach bisherigem Erkenntnisstand kam ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem angrenzenden Gartenzaun. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle.
Aufgrund des erheblichen Schadens am Gartenzaun ist davon auszugehen, dass auch das unfallverursachende Fahrzeug erhebliche Beschädigungen aufweisen dürfte.
Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Daun
Christian Köb, PHK
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Tel.: 06592/962630
Fax: 06592/962650
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