Durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer wurde beim Vorbeifahren ein ordnungsgemäß parkender PKW, blauer Mercedes-Benz, im Bereich des linken Außenspiegels beschädigt.
Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.
Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Daun
Christian Köb, PHK
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Tel.: 06592/962630
Fax: 06592/962650
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Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort
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