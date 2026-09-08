Im Zeitraum von Freitag, den 04.09.2026, 17:30 Uhr bis Samstag, den 05.09.2026, 08:00 Uhr kam es in Gerolstein in der Gymnasialstraße zu einem Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort.



Durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer wurde beim Vorbeifahren ein ordnungsgemäß parkender PKW, blauer Mercedes-Benz, im Bereich des linken Außenspiegels beschädigt.

Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.



Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Christian Köb, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650



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