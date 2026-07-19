Am Samstag, den 18.07.2026 gegen 16:20 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Café Maarblick in Schalkenmehren zu einem Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort.



Durch eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin wurde beim Ausparken aus einer Parklücke ein ordnungsgemäß parkender PKW, grauer SEAT Cupra Leon, beschädigt.

Die Verursacherin entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Gemäß Zeugenangaben handelte es sich bei dem unfallverursachenden PKW um einen weißen Mercedes mit einer Trierer Zulassung (TR-??).



Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Christian Köb, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650



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