Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort

Am 11.07.2025 gegen 02:00 Uhr befuhr ein unbekannter Lastkraftwagen die K55 innerhalb der Ortslage Bolsdorf.

Beim Rangieren an den Einmündungen K55 / "Waldstraße" / "Zum Hostert" beschädigte der unbekannte Fahrzeugführer vermutlich beim Zurücksetzen eine mit Putz verkleidete Bruchsteinwand einer Scheune. Teile der Wand stürzten hinunter und begruben eine Straßenlaterne, eine Sitzbank sowie einen Glasfaserverteilerkasten.



Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Jegliche Hinweise zur Tat oder dem flüchtigen Fahrzeugführer dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell