Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle

Am Samstag, den 04.10.2025 im Zeitraum zwischen 11:00 - 11:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz der Globus-Filiale in Wittlich ein VW Passat beim Ein- bzw.

Ausparken von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Streifschaden befand sich im vorderen linken Bereich des Passats.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Etwaige Zeugenhinweise dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter Telefonnummer 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich

Christian Köb, PHK

Telefon: 06571-926-0

https://s.rlp.de/PIWittlich





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell