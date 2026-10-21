Ein in Höhe der Kirche am Fahrbahnrand abgestellter grauer Mercedes wurde durch einen unbekannten Fahrzeugführer beim Vorbeifahren touchiert, so dass der linke Außenspiegel des Mercedes abgerissen wurde.
Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.
Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Daun
Christian Köb, PHK
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Tel.: 06592/962630
Fax: 06592/962650
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Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort
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