Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Am Montag, den 19.10.2026 im Zeitraum von 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr kam es in Gerolstein in der Sarresdorfer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht.



Ein in Höhe der Kirche am Fahrbahnrand abgestellter grauer Mercedes wurde durch einen unbekannten Fahrzeugführer beim Vorbeifahren touchiert, so dass der linke Außenspiegel des Mercedes abgerissen wurde.

Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Christian Köb, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650



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