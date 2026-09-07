Anschließend wurde das Fahrzeug vom Unfallort entfernt. Gegen den Fahrer wurde nun ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zum Verursacher machen können bzw. das Entfernen des Fahrzeugs gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.
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Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort
Anschließend wurde das Fahrzeug vom Unfallort entfernt. Gegen den Fahrer wurde nun ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zum Verursacher machen können bzw. das Entfernen des Fahrzeugs gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.