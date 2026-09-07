Pittenbach
Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort
VU Pittenbach
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Polizeidirektion Wittlich

Auf der L 16 zwischen Pronsfeld und Schloßheck ist ein unbekannter Täter mit einem Fahrzeug in der Zeit zwischen Freitag, 04.09.2026, und Samstag, 05.09.2026, von der Fahrbahn abgekommen. Dabei hat er nicht nur die Schutzplanke und ein Verkehrsschild, sondern ebenso den Zaun der Arla Foods Deutschland GmbH erheblich beschädigt.

Anschließend wurde das Fahrzeug vom Unfallort entfernt. Gegen den Fahrer wurde nun ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zum Verursacher machen können bzw. das Entfernen des Fahrzeugs gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Prüm

Telefon: 06551-9420
https://s.rlp.de/PDWittlich


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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