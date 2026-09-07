Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Auf der L 16 zwischen Pronsfeld und Schloßheck ist ein unbekannter Täter mit einem Fahrzeug in der Zeit zwischen Freitag, 04.09.2026, und Samstag, 05.09.2026, von der Fahrbahn abgekommen. Dabei hat er nicht nur die Schutzplanke und ein Verkehrsschild, sondern ebenso den Zaun der Arla Foods Deutschland GmbH erheblich beschädigt.