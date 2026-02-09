Verkehrsunfall mit unbesetztem Linienbus

Hierbei befuhr ein unbesetzter Linienbus die L 138 aus Schoden kommend in Fahrtrichtung Saarburg. Als ein vermutlich schwarzer PKW in entgegengesetzter Richtung auf die Gegenfahrbahn geriet, wich der Linienbus aus und kollidierte mit der Schutzplanke. Es entstand sowohl Sachschaden am Linienbus, als auch an der Schutzplanke.
Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06581-9155-0 bei der Polizeiinspektion Saarburg zu melden.
