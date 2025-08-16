Der 19-Jährige Fahrer wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Für die Zeit der Rettungsmaßnahmen war die B 51 im Bereich des Tawerner Waldes für ca. eine Stunde voll gesperrt.
Im Einsatz waren die freiwillige Feuerwehr aus Tawern, das DRK sowie die Polizei Saarburg.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saarburg unter 06581 91550 zu melden.
Verkehrsunfall mit überschlagenem PKW
