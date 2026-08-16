Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Der Fahrer eines BMW führte diesen über einen Wirtschaftsweg in Richtung Ortsmitte und verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Sein PKW kollidierte daraufhin frontal mit einem Baum. Der Fahrer wurde dabei mittelschwer verletzt und konnte in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Für den Beifahrer kam jede Hilfe zu spät, er erlag leider noch an der Unfallörtlichkeit seinen schweren Verletzungen.

Im Einsatz befanden sich Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Feuerscheid, die Rettungskräfte des DRK, Notarztwagen, Seelsorger des Deutschen Roten Kreuzes, Kräfte der Polizeiinspektion Prüm sowie des Verkehrsunfallaufnahme-Teams des Polizeipräsidiums Trier.



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