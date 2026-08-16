Feuerscheid
Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Am 16.08.2026 kam es gegen 15:35 Uhr in der Gemarkung Feuerscheid zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person.

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Der Fahrer eines BMW führte diesen über einen Wirtschaftsweg in Richtung Ortsmitte und verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Sein PKW kollidierte daraufhin frontal mit einem Baum. Der Fahrer wurde dabei mittelschwer verletzt und konnte in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Für den Beifahrer kam jede Hilfe zu spät, er erlag leider noch an der Unfallörtlichkeit seinen schweren Verletzungen.
Im Einsatz befanden sich Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Feuerscheid, die Rettungskräfte des DRK, Notarztwagen, Seelsorger des Deutschen Roten Kreuzes, Kräfte der Polizeiinspektion Prüm sowie des Verkehrsunfallaufnahme-Teams des Polizeipräsidiums Trier.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm

Telefon: 06551-942-0
E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/PIPruem


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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