Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person auf der B 410





Ein PKW, besetzt mit zwei Personen, befuhr die Bundesstraße 410 aus Fahrtrichtung Hohenfels-Essingen kommend in Fahrtrichtung Pelm.



Ausgangs einer langgezogenen Linkskurve kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum.



Der 76-jährige Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Die 75-jährige Beifahrerin wurde schwerverletzt.



Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Unfallaufnahme erfolgt durch die Polizei Gerolstein und das Unfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Trier.



Im Einsatz befanden sich der Rettungsdienst mit Notarzt und Luftrettung, die Feuerwehren Pelm, Gerolstein und Rockeskyll sowie die Straßenmeisterei Kelberg.



Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizeiwache Gerolstein (06591/95260, pwgerolstein@polizei.rlp.de) zu melden.



Rückfragen bitte an:



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54568 Gerolstein

Telefon 06591/9526-0

Telefax 06591/9526-50

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