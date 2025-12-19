Zerf
Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person
Heute Morgen, gegen 6:55 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der B268 bei Zerf in Höhe der Ortseinfahrt Oberzerf.



Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte ein 49-Jähriger Autofahrer, der auf die B268 auffuhr, mit einem auf der Bundestraße fahrenden Leichtkraftrad.
Der 18-jährige Fahrer des Leichtkraftrades wurde durch den Unfall schwer verletzt.

Die Unfallaufnahme dauert derzeit an. Die B268 ist für die Dauer der Maßnahmen voll gesperrt.

