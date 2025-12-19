Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte ein 49-Jähriger Autofahrer, der auf die B268 auffuhr, mit einem auf der Bundestraße fahrenden Leichtkraftrad.
Der 18-jährige Fahrer des Leichtkraftrades wurde durch den Unfall schwer verletzt.
Die Unfallaufnahme dauert derzeit an. Die B268 ist für die Dauer der Maßnahmen voll gesperrt.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Trier
Pressestelle
Marc Fleischmann
Telefon: 0651 983 40021
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier
Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person