Nach derzeitigen Ermittlungsstand ist der 63.-jährige Fahrzeugführer mit einem Streufahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und nach einem Überschlag in Randlage eines Weihers geendet. In Folge des Unfallgeschehens wurde der Fahrer schwerverletzt und musste ins Klinikum Birkfeld verbracht werden. Des Weiteren waren aufgrund auslaufender Betriebsstoffe die Feuerwehren aus Birkenfeld und Hoppstädten im Einsatz.
Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person
