Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person auf der L 151

Die Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Pkw die L 151 von Hermeskeil Höfchen in Fahrtrichtung Trier, als sie aus bisher noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und dort mit einem massiven Baum kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Pkw der 26.-jährigen Pkw-Führerin zurück auf die Fahrbahn geschleudert und blieb dort stehen. Die Pkw-Führerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die eintreffende Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Pkw befreit werden. Die Fahrzeugführerin wurde nach medizinischer Erstversorgung in eine Krankenhaus nach Trier verbracht. Nach Angaben des diensthabenden Arztes besteht keine Lebensgefahr. Der Pkw wurde durch die Kollision total beschädigt. Die L 151 musste zur Unfallaufnahme 90 Minuten voll gesperrt werden. Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache dauern an.



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