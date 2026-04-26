Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Der Motorradfahrer befuhr die Strecke in Fahrtrichtung Tawern, der Unfallgegner, ein Traktorfahrer, befuhr die Gegenrichtung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überholte der Motorradfahrer in einem Kurvenbereich mehrere PKW und übersah dabei den entgegenkommenden Traktor. Letztlich kollidierte der Motorradfahrer mit dem Traktor und kam zu Fall. Durch den Sturz wurde der Motorradfahrer schwerverletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren zwei Streifen der Polizeiinspektion Saarburg, ein Rettungswagen sowie ein Rettungshubschrauber. Die Strecke war für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. 2,5 Stunden vollgesperrt.



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