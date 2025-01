Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fußgänger

Am Dienstag, den 14.01.2025 gegen 08:30 Uhr, kam es in der Avelsbacher Straße in Trier zu einem Verkehrsunfall.

Ein die Avelsbacher Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte fahrender BMW kollidierte mit einem auf der Fahrbahn befindlichen Fußgänger. Der 31-jährige schwerverletzte Fußgänger wurde zur medizinischen Behandlung in ein Trierer Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr besteht nicht. Der Verkehrsfluss war für den Zeitraum der Unfallaufnahme beeinträchtigt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier unter 0651-983 44150 in Verbindung zu setzen.



