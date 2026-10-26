Verkehrsunfall mit schwerletzter Person





Hier kollidierten zunächst ein sogenanntes 45km/h-Auto, welches die Landstraße befuhr mit einem am Fahrbahnrand kurzzeitig haltenden Personenkraftwagen in Fahrtrichtung Gillfenfeld.



Bei dieser Kollision entstand zunächst glücklicherweise nur Sachschaden.

Als die Personen ausgestiegen und mit der Absicherung des Unfalls beschäftigt waren, näherte sich ein 32-jähriger Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens aus Richtung Gillfenfeld kommend.



Er übersah das auf der Fahrbahn stehende verunfallte 45km/h-Fahrzeug und kollidierte mit der eigenen Front gegen die Fahrerseite des Fahrzeuges, wo sich der 17-jährige Beifahrer des Fahrzeuges befand.



Er wurde schwerstverletzt in ein Krankenhaus verbracht.



Der Fahrzeugführer des 45km/h-Fahrzeuges, sowie der Fahrzeugführer des herannahenden Personenkraftwagens wurden ebenfalls mittelschwerverletzt.



Vor Ort im Einsatz befanden sich die Feuerwehr, mehrere Rettungswagen nebst Notärzten, die Straßenmeisterei, sowie mehrere Streifenwagen der Polizeiinspektion Wittlich.



Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Arbeit eines Unfallgutachters vor Ort wurde die Straße voll gesperrt.



Weitere Informationen liegen zum Berichtszeitpunkt nicht vor, so dass gebeten werden darf, von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen.



Rückfragen bitte an:



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