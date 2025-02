Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am 20.02.2025 kam es gegen 13:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW auf der B 53 Ortsausgang Ürzig in Richtung Kinheim.

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der PKW aus Ürzig kommend in den Gegenverkehr und prallte dort frontal gegen den entgegenkommenden PKW.

Zur Klärung der Unfallursache ordnete die Staatsanwaltschaft ein Gutachten an. Aktuell ist die B 53 zwischen Ürzig und der Brücke Lösnich voll gesperrt.

Beide Fahrer, einer schwer-, einer leichtverletzt, wurden zwecks weiteren Untersuchungen in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Im Einsatz waren der Rettungsdienst mit Notarzt und Rettungshubschrauber, Straßenmeisterei Wittlich, Feuerwehren Kröv, Kinheim mit Wehrleiter, und die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Im Viertheil 22

54470 Bernkastel-Kues

Telefon: 06531/95270





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell