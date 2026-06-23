Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer





Ein 49-Jähriger Motorradfahrer befuhr die L16 von Mürlenbach in Richtung Meisburg.



Ausgangs einer Linkskurve stürzte der Motorradfahrer ohne Fremdeinwirkung.



Durch den Sturz erlitt er schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.



Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.



Im Einsatz waren das DRK, ein Rettungshubschrauber, die Feuerwehr Meisburg, die Straßenmeisterei Daun, die Polizei Daun sowie die Polizeiwache Gerolstein.



Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Gerolstein (Tel.: 06591-95260 / Mail: pwgerolstein@polizei.rlp.de) oder bei der Polizeiinspektion Daun (Tel.: 06592-96260 / Mail: pidaun@polizei.rlp.de) zu melden.



Rückfragen bitte an:



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54568 Gerolstein

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Telefax 06591/9526-50

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