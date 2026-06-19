Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Hierbei befuhr der 66-jährige die K14 aus Oberbrombach kommend in Fahrtrichtung Sonnenberg. In einer scharfen Linkskurve kurz vor dem Hohensteiner Hof kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr geradeaus in die angrenzende Wiese und kam hier zu Fall. Hierbei erlitt er schwere, jedoch keine lebensbedrohlichen Verletzungen.

Der Motorradfahrer wurde nach der Erstversorgung am Unfallort, zwecks weiterer medizinischer Versorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Anzumerken ist, dass der Motorradfahrer leichtsinnig mit kurzer Bekleidung, Sandalen und zudem verbotswidrig ohne Helm unterwegs war.



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