Nach bisherigem Ermittlungsstand berührte der Pkw vermutlich den Lenker des Tretrollers. Das Kind stürzte daraufhin zu Boden und erlitt leichte Verletzungen.
Der beteiligte Pkw entfernte sich anschließend in Richtung Pellinger Straße, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Pkw mit Trierer Kennzeichen gehandelt haben.
Die Polizeiinspektion Trier bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum beteiligten Fahrzeug bzw. zum Fahrzeugführer geben können, sich bei der Polizeiinspektion Trier zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Trier
Kürenzer Straße 3
54292 Trier
Telefon: 0651-98344150
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Verkehrsunfall mit Schulkind - Polizei sucht Zeugen
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