Verkehrsunfall mit Schulkind - Polizei sucht Zeugen

Am Freitag, 11. September 2026, kam es gegen 7:45 Uhr in der Gustave-Eiffel-Straße in Trier zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Schulkind mit Tretroller.





Nach bisherigem Ermittlungsstand berührte der Pkw vermutlich den Lenker des Tretrollers. Das Kind stürzte daraufhin zu Boden und erlitt leichte Verletzungen.



Der beteiligte Pkw entfernte sich anschließend in Richtung Pellinger Straße, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Pkw mit Trierer Kennzeichen gehandelt haben.



Die Polizeiinspektion Trier bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum beteiligten Fahrzeug bzw. zum Fahrzeugführer geben können, sich bei der Polizeiinspektion Trier zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Trier

Kürenzer Straße 3

54292 Trier



Telefon: 0651-98344150

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