Verkehrsunfall mit Schulbus

In einer Linkskurve kam ihr eine 57-jährige Pkw-Fahrerin aus der Verbandsgemeinde Wittlich-Land entgegen. Nach ersten Ermittlungen verstießen beide Fahrzeugführer gegen das Rechtsfahrgebot, so dass die Fahrzeuge seitlich kollidierten.
Glücklicherweise wurden weder die beteiligten Fahrzeugführer noch die 20 Schulkinder, welche sich im Bus befanden, verletzt.
Die Schulkinder wurden mit einem Ersatzbus zur Schule verbracht.
Gegen beide Fahrzeugführer wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
