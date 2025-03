Verkehrsunfall mit Sachschaden - Zeugenaufruf

Am Freitag, den 14.03.2025, ereignete sich gegen 11:55 Uhr auf der B 51 ca. 500 Meter nach der Schleuse Serrig in Richtung Mettlach ein Verkehrsunfall.

Hierbei wurden beim Einscheren nach einem Überholvorgang 2 PKWs leicht beschädigt.

Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich der Verkehrsunfall so dar, dass ein weißer VW ID.4 PRO den vor ihm fahrenden PKW VW T-Roc überholte. Aufgrund eines in Richtung Saarburg fahrenden entgegen kommenden Fahrzeuges musste der ID.4 wieder einscheren, hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden erstgenannten Fahrzeuge. Bei dem entgegenkommenden Fahrzeug handle es sich um einen blauen PKW zu dem keine weiteren Beschreibungen vorliegen.

Der Fahrer oder die Fahrerin dieses PKW wird gebeten, sich mit der Polizei Saarburg unter der Rufnummer 06581-91550 in Verbindung zu setzen.



