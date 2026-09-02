Verkehrsunfall mit Pferd in Kopscheid - Zeugen gesucht

Hierbei habe der Traktor die Reiterin mit erhöhter Geschwindigkeit und geringem Abstand überholt, sodass das Pferd begann auszutreten und die Geschädigte schließlich vom Pferd fiel. Hierbei zog diese sich Verletzungen zu. Der Traktor habe sich ohne Anzuhalten von der Unfallörtlichkeit entfernt und sei auf ein nahegelegenes Feld gefahren.



Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtenden Traktor geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm (Tel. 06551 - 9420 oder E-Mail pipruem@polizei.rlp.de) zu melden.



Rückfragen bitte an:



Mit freundlichen Grüßen



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POLIZEIINSPEKTION Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

www.polizei.rlp.de



Ansprechpartner

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Telefon 06551 942-0

Telefax 06551 942-50

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