Kopscheid
Verkehrsunfall mit Pferd in Kopscheid - Zeugen gesucht
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Am Dienstag, den 01.09.2026, gegen 16:25 Uhr, kam es auf einem Wirtschaftsweg zwischen Kopscheid und Lichtenborn zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Reiterin und einem Traktor.

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Hierbei habe der Traktor die Reiterin mit erhöhter Geschwindigkeit und geringem Abstand überholt, sodass das Pferd begann auszutreten und die Geschädigte schließlich vom Pferd fiel. Hierbei zog diese sich Verletzungen zu. Der Traktor habe sich ohne Anzuhalten von der Unfallörtlichkeit entfernt und sei auf ein nahegelegenes Feld gefahren.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtenden Traktor geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm (Tel. 06551 - 9420 oder E-Mail pipruem@polizei.rlp.de) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Mit freundlichen Grüßen

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POLIZEIINSPEKTION Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
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Telefon 06551 942-0
Telefax 06551 942-50
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