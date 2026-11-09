Badem
Verkehrsunfall mit Personenschaden
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Am vergangenen Samstagabend kam es auf der B257 bei Badem zu einem Verkehrsunfall.

Lesezeit 1 Minute


Gegen 18:15 Uhr überholte ein 22-jähriger Fahrzeugführer in einer Kurve mit seinem PKW ein Fahrzeuggespann.
Hierbei verlor er auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen PKW, welcher sich in der Folge teilweise überschlug und auf der Seite zum Stillstand kam.
Der Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt und musste durch die Feuerwehr mit technischem Gerät aus dem Fahrzeug befreit werden.
Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr besteht nicht.
Die B257 war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt.
Im Einsatz befanden sich die umliegenden Feuerwehren, ein RTW, ein Notarzt sowie die Polizeiinspektion Bitburg mit zwei Streifenwagenbesatzungen.
Augenzeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzen (06561-96850).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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