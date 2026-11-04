Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ein Bus befuhr ohne Fahrgäste die L165 von Züsch in Fahrtrichtung Hermeskeil, ein Pkw in entgegengesetzte Richtung. Nach bisherigen Ermittlungen kam der Bus aufgrund einer Ablenkung des Fahrers auf die Gegenfahrbahn. Der Pkw-Führer versuchte den Zusammenstoß durch ein Ausweichen zu verhindern.

Beide Fahrzeuge stießen dennoch seitlich frontal zusammen. Der Pkw landete anschließend im Straßengraben, an diesem entstand ein Totalschaden. Der Bus war im Frontbereich beschädigt.

Der Fahrzeugführer des Pkw wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt und wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.



An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt etwa ein mittlerer fünfstelliger Sachschaden.



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