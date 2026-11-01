Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 30.10.2026 gegen 18:00 Uhr kam es auf der B257 auf Höhe der Abfahrt Messerich zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Personenkraftwagen.

Die beiden Fahrer wurden schwer verletzt und zur Versorgung in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die B257 war im Rahmen der Unfallaufnahme für circa zwei Stunden vollgesperrt. Im Einsatz waren mehrere Rettungswagen, die Polizei Bitburg sowie die Feuerwehren Messerich, Niederstedem, Dockendorf, Wolsfeld und Bitburg.



Zeug*innen, die den Unfall beobachtet haben werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Bitburg zu wenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg

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