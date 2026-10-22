Wittlich
Verkehrsunfall mit Personenschaden
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am 21.10.2026 gegen 07:30 Uhr fuhr eine 51-jährige Fahrzeugführerin aus der VG Bitburger-Land mit ihrem Personenkraftwagen von der Bundesautobahn 60 auf die Landstraße 141 in Richtung Wittlich auf.

Lesezeit 1 Minute



Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 22-jährigen Fahrzeugführerin eines Personenkraftwagens aus der VG Wittlich-Land.

Es kam zur Kollision zwischen den Fahrzeugen, wobei an beiden nicht unerheblicher Sachschaden entstand.

Die 22-jährige Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

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