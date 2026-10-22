Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 22-jährigen Fahrzeugführerin eines Personenkraftwagens aus der VG Wittlich-Land.
Es kam zur Kollision zwischen den Fahrzeugen, wobei an beiden nicht unerheblicher Sachschaden entstand.
Die 22-jährige Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt.
Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.
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Verkehrsunfall mit Personenschaden
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