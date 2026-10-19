Verkehrsunfall mit Personenschaden





Ein 64-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die L10 aus Richtung Kalenborn kommend in Fahrtrichtung Büdesheim. In einer Kurve kam er auf regennasser Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug.



Der Pkw überschlug sich mehrfach im Straßengraben und kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand.



Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.



Im Einsatz waren der Rettungsdienst, ein Notarzt, die Straßenmeisterei Gerolstein sowie die Polizeiwache Gerolstein.



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