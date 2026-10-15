Osann-Monzel
Verkehrsunfall mit Personenschaden
Symbolbild

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dpa

Am 14.10.2026 gegen 16:10 Uhr befuhr ein 25-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Bernkastel-Kues mit seinem Kleinkraftrad die Kreisstraße 86 zwischen Osann-Monzel und Maring-Noviand.



Hier kam er vermutlich aus Unachtsamkeit auf den Randstreifen, stieß gegen einen Leitpfosten und stürzte im Anschluss auf die Fahrbahn.

Er wurde mittelschwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht, sein Fahrzeug wurde abschleppt.

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