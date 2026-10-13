Verkehrsunfall mit Personenschaden





Hier übersah er beim Linksabbiegen in eine Einfahrt zur Neumühle einen 39-jährigen Motorradfahrer aus der VG Bernkastel-Kues, welcher die L 52 in der Gegenrichtung befuhr.



Es kam zur Kollision.



Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht.



An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, diese waren nicht mehr fahrbereit und mussten abschleppt werden.



Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.



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