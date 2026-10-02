Strotzbüsch
Verkehrsunfall mit Personenschaden
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Am heutigen Freitag, 02.10.2026, kam es gegen 15:55 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L52 zwischen Oberscheidweiler und Strotzbüsch.

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Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 68-jähriger Motorradfahrer die L52 aus Richtung Oberscheidweiler kommend in Fahrtrichtung Strotzbüsch. In einer Rechtskurve kollidierte der Motorradfahrer mit einem entgegenkommenden Pkw.

Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Der Beifahrer des Pkw erlitt leichte Verletzungen. Beide Verletzten wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern derzeit noch an. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Trier wurde ein Gutachter zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens beauftragt.

Die L52 ist zwischen den Ortslagen Oberscheidweiler und Strotzbüsch für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Sperrung wird voraussichtlich bis etwa 19:30 Uhr andauern.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Oberscheidweiler, Niederscheidweiler und Laufeld, der Rettungsdienst, ein Rettungshubschrauber, die Straßenmeisterei Daun sowie die Polizeiinspektionen Wittlich und Daun.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun
PHK Jung
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Tel.: 06592/96260
Fax: 06592/962650
pidaun@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

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