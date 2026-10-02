Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 68-jähriger Motorradfahrer die L52 aus Richtung Oberscheidweiler kommend in Fahrtrichtung Strotzbüsch. In einer Rechtskurve kollidierte der Motorradfahrer mit einem entgegenkommenden Pkw.
Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Der Beifahrer des Pkw erlitt leichte Verletzungen. Beide Verletzten wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht.
Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern derzeit noch an. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Trier wurde ein Gutachter zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens beauftragt.
Die L52 ist zwischen den Ortslagen Oberscheidweiler und Strotzbüsch für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Sperrung wird voraussichtlich bis etwa 19:30 Uhr andauern.
Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Oberscheidweiler, Niederscheidweiler und Laufeld, der Rettungsdienst, ein Rettungshubschrauber, die Straßenmeisterei Daun sowie die Polizeiinspektionen Wittlich und Daun.
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Verkehrsunfall mit Personenschaden
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