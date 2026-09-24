Dodenburg
Verkehrsunfall mit Personenschaden
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Am 23.09.2026 gegen 16:42 Uhr befuhr ein 63-jähriger Motorradfahrer aus der VG Wittlich-Land die Landstraße 43 von Salmtal in Richtung Heidweiler.



Hier kam er im Bereich einer Linkskurve aufgrund Splitts auf der Fahrbahn zu Fall.

Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.
Das Motorrad wurde abgeschleppt.

Die Fahrbahn wurde im Anschluss gereinigt.

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