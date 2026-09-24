Hier kam er im Bereich einer Linkskurve aufgrund Splitts auf der Fahrbahn zu Fall.
Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.
Das Motorrad wurde abgeschleppt.
Die Fahrbahn wurde im Anschluss gereinigt.
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Verkehrsunfall mit Personenschaden