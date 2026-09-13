Wittlich
Verkehrsunfall mit Personenschaden
Symbolbild
dpa

Am 12.09.2026 gegen 15:20 Uhr befuhr ein 30-jähriger, aus Luxemburg stammender Motorradfahrer die Landstraße 52 von Hasborn in Richtung Wittlich.



Hier kam er in Folge von Unaufmerksamkeit und nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und in den Grünstreifen.

Er wurde mittelschwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Das Motorrad wurde abgeschleppt.

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