Verkehrsunfall mit Personenschaden





Hier kam er in Folge von Unaufmerksamkeit und nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und in den Grünstreifen.



Er wurde mittelschwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht.



Das Motorrad wurde abgeschleppt.



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