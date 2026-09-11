Verkehrsunfall mit Personenschaden

Altrich (ots) -



Insgesamt 12 Verkehrsunfälle mussten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich im Verlauf des 10.09.2026 registrieren.

Hierbei blieb es glücklicherweise in 11 Fällen bei reinen Sachschäden.



In einem Fall kam es zu Personenschaden:

Am 10.09.2026 gegen 14:48 Uhr befuhr ein 54-jähriger Lastkraftwagenfahrer mit seinem LKW nebst Anhänger die Landstraße 53 von Wittlich-St.Paul kommend in Richtung Altrich.



Im Bereich des dortigen Kreisverkehrs kippte der LKW aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und fehlerhafter Beladung um.



Die Ladung, bei welcher es sich um geladene Metallelemente handelte, verteilte sich auf der Fahrbahn.



Der Fahrzeugführer war in seiner Fahrerkabine eingeschlossen und wurde mittelschwer verletzt.



Er musste durch die Feuerwehr befreit und anschließend in ein Krankenhaus verbracht werden.



Die Zufahrten zum Kreisverkehr wurden aus allen Richtungen gesperrt, der Verkehr durch Einrichtung von Umleitungen großräumig um- und abgeleitet.



Durch ein Bergungsunternehmen wurden in Zusammenarbeit mit der Halterfirma des LKW die Metallelemente auf- und umgeladen, sowie der LKW aufgerichtet und abgeschleppt.



Die besagte Strecke war für die Dauer der Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt.



Am späten Nachmittag erfolgte sodann, nach abschließender Reinigung, die Freigabe der Strecke.



Es kam zu leichten Verzögerungen im Verkehrsfluss, was die Verkehrsteilnehmer erfreulicherweise mit der erforderlichen Gelassenheit hinnahmen.



Rückfragen bitte an:



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