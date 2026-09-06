Hier kollidierte sie mit einer vier-jährigen Rollerfahrerin ebenfalls aus dem Wittlicher Stadtgebiet.
Glücklicherweise kam es aufgrund der geringen Geschwindigkeiten beider Fahrzeuge nur zu leichten Verletzungen der Vier-Jährigen.
Die Mutter der Rollerfahrerin war ebenfalls vor Ort.
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Verkehrsunfall mit Personenschaden