Wittlich
Verkehrsunfall mit Personenschaden
Symbolbild
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Fredrik von Erichsen/dpa

Am 05.09.2026 gegen 13:05 Uhr befuhr eine 61-jährige Fahrzeugführerin aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit ihrem Personenkraftwagen die Karrstraße in Wittlich.



Hier kollidierte sie mit einer vier-jährigen Rollerfahrerin ebenfalls aus dem Wittlicher Stadtgebiet.

Glücklicherweise kam es aufgrund der geringen Geschwindigkeiten beider Fahrzeuge nur zu leichten Verletzungen der Vier-Jährigen.

Die Mutter der Rollerfahrerin war ebenfalls vor Ort.

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