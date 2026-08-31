Niederscheidweiler
Verkehrsunfall mit Personenschaden
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Am 30.08.2026 gegen 18:45 Uhr befuhr eine 53-jährige Fahrzeugführerin aus dem Bereich der VG Bitburger-Land mit ihrem Personenkraftwagen die Kreisstraße 31 von Niederscheidweiler in Richtung Hasborn.

Lesezeit 1 Minute



Hier kam sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und stürzte etwa fünf Meter die Böschung herab.

Sie wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.
Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Der Unfall wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen.

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54516 Wittlich
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Telefax 06571/926150
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