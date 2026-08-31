Verkehrsunfall mit Personenschaden





Hier kam sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und stürzte etwa fünf Meter die Böschung herab.



Sie wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.

Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.



Der Unfall wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen.



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