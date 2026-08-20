Verkehrsunfall mit Personenschaden





Ein 20-jähriger Fahrzeugführer befuhr die B 410 in Fahrtrichtung Rockeskyll.

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Fahrzeugführer in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab.



Der Pkw überschlug sich im angrenzenden Fahrbahngraben mehrfach und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen.



Der Fahrzeugführer wurde infolge des Verkehrsunfalls verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.



Im Einsatz befanden sich die Polizeiwache Gerolstein sowie der Rettungsdienst.



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