Hetzerath
Verkehrsunfall mit Personenschaden
Symbolbild
Bernd Settnik/dpa

Am 12.08.2026 gegen 11:05 Uhr befuhr ein 22-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Wittlich-Land mit seinem Fahrzeug die Kreisstraße 41 von Hetzerath in Fahrtrichtung Rivenich.

Lesezeit 1 Minute



Hier kollidierte er aus noch nicht abschließend geklärten Gründen mit dem Fahrzeug eines vorausfahrenden 50-jährigen Fahrzeugführers aus der VG Wittlich-Land.

Beide Fahrzeuge wurde erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.
Die beiden Fahrzeugführer wurden mittelschwer verletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme etwa eineinhalb Stunden gesperrt.

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