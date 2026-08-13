Verkehrsunfall mit Personenschaden





Hier kollidierte er aus noch nicht abschließend geklärten Gründen mit dem Fahrzeug eines vorausfahrenden 50-jährigen Fahrzeugführers aus der VG Wittlich-Land.



Beide Fahrzeuge wurde erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Die beiden Fahrzeugführer wurden mittelschwer verletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.



Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme etwa eineinhalb Stunden gesperrt.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf X

https://x.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell