Verkehrsunfall mit Personenschaden

Hier kollidierte er aus noch nicht abschließend geklärten Gründen mit dem Fahrzeug eines vorausfahrenden 50-jährigen Fahrzeugführers aus der VG Wittlich-Land.
Beide Fahrzeuge wurde erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.
Die beiden Fahrzeugführer wurden mittelschwer verletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.
Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme etwa eineinhalb Stunden gesperrt.
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