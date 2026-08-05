Hasborn
Verkehrsunfall mit Personenschaden
Symbolbild
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Oliver Berg/dpa

Am 04.08.2026 gegen 18:50 Uhr befuhr eine 19-jährige Fahrzeugführerin aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit ihrem Personenkraftwagen die Landstraße 52 von Oberscheidweiler in Richtung Hasborn.

Lesezeit 1 Minute



Hier kam sie aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Leitpfosten.

Das Fahrzeug kam schließlich im Straßengraben zum Stillstand.

Die Fahrzeugführerin wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

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