Hier kam sie aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Leitpfosten.
Das Fahrzeug kam schließlich im Straßengraben zum Stillstand.
Die Fahrzeugführerin wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.
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Verkehrsunfall mit Personenschaden
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