Verkehrsunfall mit Personenschaden





Eine 58-jährige Fahrzeugführerin eines Personenkraftwagens aus Belgien fuhr von der BAB 60 auf die L141 auf und missachtete die Vorfahrt eines 31-jährigen Fahrzeugführers eines Personenkraftwagens aus dem Wittlicher Stadtgebiet.



Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei beide Fahrzeugführer*innen und ein Beifahrer des 31-Jährigen mittelschwer verletzt wurden.



Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die Ausfahrt der BAB war für die Dauer der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt.



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