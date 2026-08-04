Eine 58-jährige Fahrzeugführerin eines Personenkraftwagens aus Belgien fuhr von der BAB 60 auf die L141 auf und missachtete die Vorfahrt eines 31-jährigen Fahrzeugführers eines Personenkraftwagens aus dem Wittlicher Stadtgebiet.
Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei beide Fahrzeugführer*innen und ein Beifahrer des 31-Jährigen mittelschwer verletzt wurden.
Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.
Die Ausfahrt der BAB war für die Dauer der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt.
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Verkehrsunfall mit Personenschaden
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