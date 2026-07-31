Klausen
Verkehrsunfall mit Personenschaden
Symbolbild
Symbolbild
Armin Weigel/dpa

Am 30.07.2026 gegen 11:55 Uhr befuhr ein 53-jähriger Motorradfahrer aus der VG Bernkastel-Kues die L50 Von Klausen in Richtung Piesport.



Aufgrund eines Fahrfehlers kam er zu Fall und verletzte sich leicht.

Am Motorrad entstand Sachschaden.

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